Atletico Mineiro, l'ex milanista Oliveira: "Felice del rinnovo fino al 2020"

Le ultime ore sono state molto intense per Ricardo Oliveira, l'ex attaccante del Milan, ora all'Atletico Mineiro. Il calciatore ha annunciato il prolungamento dl contratto col club di un altro anno, fino al 2020. Per lui un riconoscimento al lavoro svolto. "Sono molto felice - ha detto, come riporta Globoesporte - e ho grandi motivazioni per fare ancora meglio. Ho 38 anni ma mi sento ancora in grado di contribuire alla crescita della squadra"