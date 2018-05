Bebeto su Neymar: "Se va al Real Madrid, Blancos imbattibili"

Il possibile approdo di Neymar al Real Madrid fa discutere e anche Bebeto, campione del mondo col Brasile nel 1994, esprime le sue sensazioni: "Credo sia molto di difficile che vada via dal Psg, ma questo discorso si faceva anche l'anno passato. Nel calcio tutto cambia rapidamente. Il Real ha una grandissima squadra, ha tradizione e una storia impressionante. Se Neymar va là, il Real diventa imbattibile", ha detto in un'intervista ad As.