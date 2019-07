Boca, Alfaro e l'esordio di De Rossi: "Vedremo se sarà contro l'Almagro"

Parlando in conferenza stampa dopo lo 0-0 contro l'Huracan, esordio in campionato, Gustavo Alfaro, allenatore del Boca Juniors ha stimato i tempi di inserimento di De Rossi, e quando sarà possibile vederlo in campo: "Sta svolgendo un lavoro parallelo, sia sulla parte fisica che sulla tattica. Lo stiamo mettendo alla prova, ancora siamo nel periodo di valutazioni. Lui ha un atteggiamento buono, è uno molto piuttosto predisposto al lavoro. Ho chiesto quante possibilità ci sono di vederlo con l'Almagro (14 agosto, sedicesimi di Copa Argentina), stiamo lavorando per capire se ci saranno le condizioni per vederlo scendere in campo".