Boca, Angelici: "Non eravamo in condizione di giocare, è la decisione giusta"

Dopo il rinvio della finale contro il River, il presidente del Boca Juniors Dario Angelici ha spiegato i motivi che hanno portato i due club a non giocare: "Non siamo stati in grado di giocare questa finale, è uno sforzo del lavoro di un anno. Era una proposta fatta dal Boca. In campo si può vincere o perdere ma abbiamo giocatori infortunati, giocatori che hanno problemi respiratori, è una partita di 90 o 120 minuti e le condizioni non erano buone a causa di questa aggressione che abbiamo sofferto a 200 metri dallo stadio. Quando ho visto le condizioni dei giocatori ho detto non mi sembrava giusto giocare, ringrazio Conmebol e River, che si sono messi a disposizioni e si sono preoccupati di ascoltarci. Non è facile prendere una decisione quando si hanno 60 mila persone nello stadio e quando il mondo ti attende, c'è la TV giusta, i giornalisti accreditati ma è stata presa una decisione corretta. Speriamo che domani sia tutto tranquillo, è una grande partita di calcio".