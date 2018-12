Fonte: dall'inviato a Madrid, Giacomo Iacobellis

Guillermo Barros Schelotto, tecnico del Boca Juniors, nell'analizzare la sconfitta in finale di Copa Libertadores contro gli storici rivali del River Plate in sala stampa, si è soffermato anche sull'aggressione subita dal pullman della sua squadra poco prima di quella che doveva essere la finale originaria di ritorno, poi disputata a Madrid proprio per questioni di sicurezza: "A livello sportivo per me è tutto finito. Se guardiamo al resto, mi auguro che la CONMEBOL prenda dei provvedimenti perché episodi come quello di Buenos Aires non risuccedano più. Non è normale che i tifosi lancino pietre al pullman della squadra avversaria".