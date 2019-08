Boca, Benedetto: "De Rossi come Gago, gioca sempre a un tocco"

Dario Benedetto non ha dubbi: "De Rossi come Gago". L'attaccante del Boca Juniors, pur essendo a un passo dall'Olympique Marsiglia, ha speso belle parole per il nuovo centrocampista degli Xeneizes in un'intervista concessa a Fox Sports: "Daniele gioca a un tocco, ti dà la palla anche quando è girato di schiena. Sa già dove passarti il pallone e queste sono cose che fanno la differenza. Forse fisicamente non è veloce ma lo è con la testa, è simile a Gago. Ciò dimostra la qualità che hanno entrambi". Curioso che l'argentino Fernando Gago abbia vestito la maglia giallorossa insieme a De Rossi nel 2011-2012.