© foto di Gaetano Mocciaro

Jan Hurtado è stato annunciato stamattina come un nuovo giocatore del Boca Juniors, con gli Xeneizes che hanno bruciato la concorrenza del Genoa ed hanno tesserato il primo calciatore venezuelano nella loro storia. L'attaccante 19enne ha parlato ai microfoni di TNT Sports: "Avevo già visto la Bombonera quando venni in visita qui, e non credevo che uno stadio potesse tremare davvero. Spero di approfittare di questa bellissima esperienza, è stimolante avere certe sfide davanti come quelle che ti pone il Boca. Posso solo ringraziare tutti, ancora non ho parlato della mia posizione con il mister".