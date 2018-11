Boca Jrs-River Plate, Paredes posa con Driussi: "Rivali, non nemici"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Buenos Aires è già diventata bollente in attesa del Super-Clásico di Copa Libertadores fra Boca Juniors e River Plate. Una finalissima attesa anche da tanti ex, come Leandro Paredes e Sebastian Driussi. Il centrocampista ex Roma e Boca, oggi allo Zenit, ha infatti pubblicato una foto su Twitter che lo ritrae al fianco del suo attuale compagno di squadra, ex attaccante del River. "Siamo rivali, non nemici. Godiamoci questa finale senza violenza", il commento di Paredes.