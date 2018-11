Boca Juniors, Angelici: "Aspettiamo una risposta dal tribunale martedì"

Daniel Angelici, presidente del Boca Juniors, ha parlato ai media nazionali dopo la decisione della Conmebol di rinviare ancora una volta la finale di ritorno del Superclasico tra gli Xeneizes ed il River Plate, partita che deciderà la vincitrice della Copa Libertadores, dopo gli incidenti occorsi ieri. Ecco le sue dichiarazioni, riprese da Olé: "Per il calcio argentino è una tristezza, viviamo con dolore il fatto che alcuni disadattati hanno rovinato una possibile festa. Parliamo di uno spettacolo che l'Argentina e il mondo intero stavano aspettando. Abbiamo subito un'aggressione e crediamo che i giocatori non fossero davvero in condizione di scendere in campo. Noi non volevamo giocare ma ho avvisato la squadra di tenersi pronta, perché se non fossimo riusciti a convincere la Conmebol avremmo dovuto giocare". Angelici ha poi confermato di aver esposto un procedimento a riguardo degli episodi accaduti in queste ore: "Attendiamo una risposta del tribunale per martedì". Da escludere però eventuali assegnazioni a tavolino, ben più probabili invece le sanzioni.