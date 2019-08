Boca Juniors, De Rossi conquista tutti alla prima. E si merita un 7

Nonostante la clamorosa eliminazione in Copa Argentina, Daniele De Rossi ha già conquistato il Boca Juniors. L'ex capitano della Roma è stato il migliore in campo nel corso della partita contro l'Almagro, aprendo le marcature con un colpo di testa e mostrandosi a suo agio nel centrocampo degli xeneizes. Particolarmente apprezzata la sua velocità nel far girar palla. Una vera e propria ovazione per lui al momento della sostituzione, avvenuta al 77' e col Boca in vantaggio. Cinque minuti più tardi è arrivato il clamoroso pari dell'Almagro, poi vincente ai rigori. Olé di oggi gli ha dato un 7 in pagella. Come lui solo il terzino Fabra.