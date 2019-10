Alla fine Daniele De Rossi ce l'ha fatta. L'ex capitano della Roma è stato infatti convocato dal tecnico del Boca Juniors Alfaro per il SuperClasico d'Argentina fra gli Xeneizes e il River Plate per la Copa Libertadores in programma domani alla Bombonera. Da capire adesso se il centrocampista verrà utilizzato dal primo minuto, o più probabilmente, a gara in corso.