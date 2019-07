© foto di Marco Iorio/Image Sport

Colpo in vista per il Boca Juniors. Gli xeneizes sono pronti ad acquistare dal Benfica Eduardo Salvio. I dirigenti del club argentino si trovano a Madrid per chiudere l'accordo. Si va verso la definizione del trasferimento con la formula del prestito. Classe 1990, l'esterno d'attacco è in Europa dal 2010 dove ha vestito anche la maglia dell'Atlético Madrid, oltre che del Benfica.