Boca Juniors, domani l'esordio di De Rossi. Olé: "Coppa Italia"

Tutto pronto per l'esordio di Daniele De Rossi in Argentina. Nell'edizione odierna di Olé l'apertura è dedicata al centrocampista, pronto a partire titolare nella sfida di Copa Argentina contro l'Almagro. "Coppa Italia" è il titolo scelto dal quotidiano, che aggiunge: "De Rossi realizzerà il sogno di giocare al Boca: sarà titolare in Copa Argentina. Il romano che è stato campione del mondo sarà la grande attrazione a La Plata".