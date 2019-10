E' in bilico il futuro di Carlos Tevez con la maglia del Boca Juniors. I rumors sull'Apache non mancano, la scadenza si avvicina e non c'è ancora accordo tra le parti. Così il Penarol, in Uruguay, vorrebbe regalarlo ai propri tifosi mentre in Argentina c'è il Velez Sarsfield sulle sue tracce, spiega TNT Sport.