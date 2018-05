Boca Juniors, non solo Buffon: per la porta c'è l'idea Claudio Bravo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Gianluigi Buffon. Il Boca Juniors studia il mercato europeo in cerca di un portiere di sicuro affidamento per la Copa Libertadores. Secondo quanto riporta La Cuarta, oltre all'estremo difensore della Juventus, gli Xeneizes starebbero valutando infatti anche Claudio Bravo. L'ex numero 1 della Nazionale cilena, classe '83, è in cerca di maggiore minutaggio dopo essere diventato il vice-Ederson al Manchester City.