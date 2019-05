Boca Juniors, Tevez: "Non mi ritiro. Spero di finire qui la carriera"

Carlos Tevez, ex attaccante della Juventus ora al Boca Juniors, ha parlato in conferenza stampa a proposito del proprio futuro e della possibilità di ritiro: "Nessuno mi ha ancora proposto niente, il club ha detto che ne parleremo e quindi nessuna decisione è stata presa. Io sono sempre più coinvolto e cerco di dare il massimo quando scendo in campo. Quello di cui sono sicuro in questo momento è che non voglio smettere a dicembre, anche se poi tra qualche mese dovrò comunque valutare. Spero di terminare la carriera al Boca".