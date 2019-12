Se Daniele De Rossi sembra avere già le valigie pronte, Carlos Tevez dovrebbe invece restare ancora al Boca Juniors. Come riporta TNT Sports, l'attaccante ex Juventus ha raggiunto infatti proprio in queste ore un'intesa con la nuova dirigenza del Boca Juniors per rinnovare per un altro anno il suo contratto. Il classe '84 è attualmente legato agli Xeneizes da un accordo in scadenza a fine mese.