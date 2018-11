Boca-River Plate, via libera ai tifosi ospiti dal Presidente argentino Macri

© foto di Gaetano Mocciaro

Via libera alle tifoserie di Boca Juniors e River Plate in vista del SuperClásico della finale di Copa Libertadores. Come informa Radio La Red, il presidente della Repubblica argentina Mauricio Macri avrebbe infatti autorizzato l'ingresso nei due stadi, rispettivamente il 10 a La Bombonera e il 24 novembre a El Monumental, da parte dei tifosi ospiti. Sale ulteriormente l'attesa, Buenos Aires è già in grande fermento...