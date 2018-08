Boca, Schelotto: "Gomez non è arrivato per una questione di soldi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Guillermo Barros Schelotto ha parlato a Olè dei temi di mercato più caldi di casa Boca Juniors. "L'arrivo di Gustavo Gomez dal Milan non si è potuto concretizzare per una questione di soldi, per il tema economico. Pavon? Se dovesse andarsene via, proveremo a rimpiazzarlo nel migliore dei modi o a farlo crescere ancora se dovesse restare", ha spiegato il tecnico Xeneizes.