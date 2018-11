Boca, tegola Pavon: è in forte dubbio per il ritorno col River Plate

© foto di Gaetano Mocciaro

Brutte notizie per il Boca Juniors in vista della gara di ritorno del 24 novembre contro il River Plate che assegnerà la Copa Libertadores. Gli esami odierni hanno evidenziato una lesione al muscolo ischio-tibiale per Cristian Pavon, infortunatosi nel primo tempo della gara d'andata alla Bombonera (terminata 2-2). Il giocatore dell'albiceleste difficilmente riuscirà a recuperare per la gara del Monumental, anche se fonti interne al Boca hanno espresso ottimismo in merito ai colleghi di Olé.