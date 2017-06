Brasile, 9° turno: Palmeiras di misura. Stanotte in campo la capolista

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In Brasile sono andate in scena 6 partite valide per il 9° turno. Questa la situazione:

Vitoria-Santos 0-2

Botafogo-Vasco da Gama 3-1

Palmeiras-Atlético Goianense 1-0

Atlético Mineiro-Sport Recife 2-2

Atlético Paranaense-Sao Paulo 1-0

Avaì-Fluminense 0-3

Corinthians-Bahia stanotte

Ponte Preta-Cruzeiro stanotte

Flamengo-Chapecoense stanotte

Gremio-Coritiba stanotte

Classifica

Corinthians 20; Gremio 19; Santos 16; Coritiba e Botafogo 15; Fluminense 14; Palmeiras e Chapecoense 13; Vasco da Gama 12; Cruzeiro, Ponte Preta, Atlético Paranaense e Flamengo 11; Bahia, Sao Paulo e Atlético Mineiro 10; Sport Recife 9; Vitoria 8; Atlético Goianense 6; Avaì 5.