Brasile, Adriano: "Ho un'infiammazione alla mano, niente invenzioni"

Adriano, l'Imperatore ex interista è stato ricoverato a Rio de Janeiro per un'infiammazione alla mano. E' stato lo stesso Adriano a spiegare che cosa è successo attraverso un video postato su Instagram anche in considerazione delle voci e dei dubbi che stavano iniziando a circolare: "Come sto? Così così. Ho avuto un incidente alla mano che ora si è infiammata. sono andato in ospedale per capire che cosa sta succedendo. Il medico mi ha detto: operiamo e vediamo che cosa c'è. Niente di più. Spero che la stampa non inventi altre cose, come sempre"