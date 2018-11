Brasile-Argentina 1-0, Neymar: "Avremmo potuto segnare anche di più"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Quattro anni senza gol su punizione con la maglia del Brasile per Neymar, ieri vicino a tornare a esultare per questa specialità della casa nella gara contro l'Argentina: "Potete stare tranquilli, il prossimo che segnerò lo dedicherò a voi. Abbiamo giocato bene, nel primo tempo avremmo potuto segnare ancora di più. La fascia da capitano? Dà belle sensazioni, siamo un collettivo e vogliamo vincere. Non sempre giochiamo partite eccellenti, ma stavolta abbiamo giocato una buona gara".