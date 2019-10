Brasile, Casemiro: "Male col Senegal, contro la Nigeria per migliorare"

Il centrocampista del Brasile, Casemiro ha commentato l'1-1 arrivato in amichevole contro il Senegal e ha parlato della gara di domani contro la Nigeria: "Non è stata la partita che ci aspettavamo. Non abbiamo giocato come potevamo e tutti lo hanno visto. Siamo seri al riguardo. Ma la cosa migliore del calcio è che domenica avremo un'altra possibilità per dimostrare che siamo grandi giocatori in una grande squadra. Certo, dobbiamo correggere i nostri errori, dobbiamo rivedere il gioco. Abbiamo già fatto alcune valutazioni su questo argomento con Tite, ma ora stiamo pensando alla prossima gara perché il Senegal fa parte del passato".