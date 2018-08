Brasile, convocato il naturalizzato Pereira: non accadeva da 100 anni

© foto di Imago/Image Sport

Nella giornata di ieri sono stati ufficializzati i convocati del Brasile per le amichevoli con Stati Uniti ed El Salvador. La grande novità è Andreas Pereira, centrocampista del Manchester United che a suon di buone prestazione s'è guadagnato la chiamata di Tite. Una convocazione per certi versi storica. Pereira, infatti, non è nato in Brasile, ma in Belgio e successivamente è stato naturalizzato. Non accadeva da 100 che nella Seleçao ci fosse un calciatore naturalizzato in un secondo momento. L'ultimo fu nel 1918 Francesco Police, nativo di Trieste. Pereira, inoltre, è il quarto della storia: prima di Police anche Sidney Pullen e Casemiro do Amaral ci erano riusciti.