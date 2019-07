Brasile, derby al Flamengo. Duarte non convocato, Gerson-Gabigol in rete

Successo del Flamengo nel derby carioca contro il Botafogo. Nel 12° turno di campionato i rubronegro vincono 3-2. Non convocato Léo Duarte, a un passo dal Milan. I protagonisti sono due ex "italiani", Gerson e Gabriel Barbosa, entrambi in gol. Da registrare nel campionato il sorpasso al comando del Santos sul Palmeiras. Di seguito i risultati e la classifica:

Palmeiras-Vasco da Gama 1-1

Internacional-Ceara 1-0

Cruzeiro-Atlético PR 0-2

Fluminense-Sao Paulo 1-2

Chapecoense-Bahia 0-0

Santos-Avai 3-1

Flamengo-Botafogo 3-2

Fortaleza-Corinthians 1-3

Goias-Atlético Mineiro 0-0

CSA-Gremio stanotte

Classifica

Santos 29

Palmeiras 27

Flamengo 24

Atlético Mineiro 21

Sao Paulo 21

Internacional 20

Atlético PR 19

Corinthians 19

Goias 17

Botafogo 16

Bahia 16

Gremio 15

Ceara 14

Fortaleza 14

Vasco da Gama 13

Cruzeiro 10

Fluminense 9

Chapecoense 9

CSA 6

Avai 5