Brasile, Douglas Costa paragonato a Bolt: assist a quasi 35 km/h

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Douglas Costa parla a margine dell'amichevole vinta dal suo Brasile contro gli Stati Uniti. L'ala della Juventus, in occasione dell'assist per Roberto Firmino che ha aperto le marcature, ha raggiunto un picco massimo di velocità di 34,8 km/h secondo i dati raccolti dal GPS. Un dato impressionante, che ha portato i media brasiliani a paragonarlo a Usain Bolt: "Sono abituato a fare le mie giocate in velocità. Ma la cosa più importante è che l'azione abbia portato al gol" ha dichiarato. Per la cronaca la Seleção ha poi vinto la partita per 2-0 con il raddoppio firmato Neymar.