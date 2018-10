Brasile, i convocati per Uruguay e Camerun: prima chiamata per Allan

A margine della conferenza stampa, Steven Zhang, neo presidente dell'Inter, parla anche ai microfoni di Rai Sport delle sue ambizioni e dei suoi progetti per il club nerazzurro. Che emozioni provi? "Mi sento orgoglioso e onorato di poter proseguire in quest'avventura iniziata...

Pro Vercelli, istanza al CONI per nuova udienza sui criteri dei ripescaggi

Cuneo, si pensa alla messa in mora della società

Serie C, rinviate a data da destinarsi le gare di sette squadre

L'editoriale sulla C - Staccate la spina a questo calcio malato terminale

No udienza immediata sui ripescaggi: decreto del Collegio di Garanzia

Pisa, chiesta la sospensione del campionato di Serie C alla FIGC

C.Italia C, rinviate gare di Catania, Novara, P. Vercelli, Siena ed Entella

Paganese, Fusco: "A Bisceglie per giocarcela. Basta regali"

Dg Arezzo: "Serie C deve andare avanti, si sospenda la B"

Albissola, Bellucci si presenta: "Non dobbiamo avere paura di nessuno"

Ds Carrarese: "Caos campionati? Assurdo, solo in Italia"

Serie C, congelate per tutto novembre le gare delle ripescabili

Ds Albinoleffe: "C maltrattata. Calcio ha valore solo in A"

Altre notizie Serie C

Attraverso il proprio account Twitter , il Brasile ha reso noti i convocati per le prossime amichevoli contro Uruguay e Camerun. La novità sensazionale è la presenza del centrocampista del Napoli Allan , chiamato da Tite proprio quando si era ipotizzata una sua chiamata dal ct della Nazionale italiana Mancini. Possibilità che ora sfuma definitivamente:

