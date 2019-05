Brasile, il Flamengo degli ex "italiani" vince il campionato carioca

Flamengo campione di Rio de Janeiro. I rubronegros hanno battuto in doppia finale il Vasco da Gama: 2-0 sia all'andata che al ritorno. Si tratta del 35° titolo per il Mengão che allunga sul Fluminense (31). Diverse le vecchie conoscenze del calcio italiano, come l'ex romanista Juan (40 anni), il flop juventino Diego Ribas da Cunha e il flop interista Gabriel Barbosa.