© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Esordio con gol per Dani Alves con la maglia del Sao Paulo. L'ex Juventus ha segnato la rete con la quale la squadra ha battuto il Ceara nel 15° turno del campionato brasiliano. A 36 anni e dopo aver vinto tutto, Alves ha coronato il suo sogno di giocare per la quale tifava da bambino, peraltro indossando la maglia numero 10. Al "Morumbi", per il suo esordio, sono accorsi 48mila spettatori. Nell'occasione il giocatore è stato impiegato non da terzino destro, ruolo nel quale si è consacrato per anni come il migliore al mondo, bensì come interno di centrocampo. Ruolo che evidentemente gli ha portato bene, a giudicare dall'esito dell'incontro.