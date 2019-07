Brasile, Marquinhos: "Ho marcato Messi mentre avevo la diarrea"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rivelazioni sorprendenti da parte di Marquinhos, ex difensore della Roma attualmente al PSG. Durante il match tra Argentina e Brasile ha marcato Lionel Messi anche se non era in grandissima forma: "Messi stava bene e l'Argentina ha giocato bene, in più io ero stato male tutto il giorno con diarrea e vomito per colpa di un virus. Ho giocato ma poi sono dovuto uscire per andare in infermeria dopo la fine della partita".