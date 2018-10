Brasile, Neymar nella storia: con 92 presenze in nazionale sorpassa Pelé

© foto di Imago/Image Sport

Al di là del giallo per simulazione rimediato contro l'amichevole vinta contro El Salvador, Neymar è stato soprattutto uno dei protagonisti in positivo segnando uno dei 5 gol con cui il Brasile si è imposto, ma non solo. Oltre alla 59° rete messa a segno con la maglia verdeoro, infatti, l'attaccante del PSG scendendo in campo dal 1' minuto ha collezionato la 92esima presenza col Brasile, sorpassando lo stesso Pelé (fermo a 91 con la Seleçao).