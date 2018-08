Brasile, Tite: "Dopo l'uscita dal Mondiale non ho dormito per 15 giorni"

Tite, commissario tecnico del Brasile, è intervenuto in conferenza stampa, tornando a parlare dell'eliminazione al Mondiale: "Sono rimasto senza dormire per quindici giorni, restando sveglio a ripensare all'errore di Renato Augusto o alla super-prestazione di Courtois. Con il Belgio meritavamo di superare il turno e approdare in semifinale, l'ha ammesso anche il loro c.t. Martinez. Sono ancora affranto per quello che è successo".

Su Neymar: "Credo che sia un calciatore che vada soltanto applaudito per quello che ha fatto con il recupero dall'infortunio, ha lavorato duramente per essere a disposizione".