Brasile, Tite: "Neymar unico, ma abbiamo delle alternative in attacco"

© foto di Imago/Image Sport

Tite non fa drammi. Il Brasile perde nuovamente Neymar per infortunio, ma il ct, pur elogiando la stella del PSG, pensa sopratttutto alle alternative: "È un giocatore diverso dagli altri, sa inventare qualcosa e anche finalizzare. Può decidere una partita con le sue giocate, è unico per questo. Un giocatore simile, non nel ruolo, ma nella capacità di inventare, è Coutinho. Poi abbiamo ottimi finalizzatori come Richarlison ed Everton".