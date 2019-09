© foto di Imago/Image Sport

Il commissario tecnico del Brasile, Tite, ha parlato del caso Neymar ammettendo che la telenovela di mercato che lo ha riguardato è preoccupante. In merito ha dichiarato: "Spero che la situazione si risolva, ma è una variabile che non dipende da me. Non posso risolvere la situazione, l'unica cosa che posso fare è sperare che si sistemi tutto". Neymar ha fin qui saltato i primi quattro incontri di Ligue 1, aspettando che la sua situazione fosse chiara. Tuttavia questo lungo stop non ha influenzato il suo ritorno in campo: il giocatore è stato protagonista dell'amichevole Brasile-Colombia, segnando un gol e servendo un assist.