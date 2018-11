Brasile-Uruguay 1-0, la decide Neymar su rigore. Esordio per Allan

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Brasile vince di misura nell'amichevole giocata all'Emirates Stadium contro l'Uruguay. A realizzare il gol partita è stato Neymar, su rigore al 76'. Tantissimi gli italiani in campo: titolari da una parte l'esterno della Juventus Douglas Costa (sostituito al 67' da Richarlison), dall'altra i difensori di Lazio e Milan Martin Caceres e Diego Laxalt e i centrocampisti di Inter e Juventus Matias Vecino e Rodrigo Bentancur. Esordio con la Seleçao per il napoletano Allan, entrato al 59' al posto di Renato Augusto. Spazio nella ripresa anche per il centrale del Sassuolo e della Celeste Mauricio Lemos.