Brasile, Willian: "Richarlison grande sorpresa, può aiutare la nazionale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal ritiro della nazionale brasiliana, il giocatore del Chelsea Willian ha elogiato molto il suo connazionale Richarlison che sta facendo molto bene alla sua prima stagione all'Everton: "Richarlison sta andando molto bene con l'Everton. È una delle più grandi sorprese della Premier League in questo della stagione. Segna gol, è un giocatore chiave per il suo club. E alla sua prima chiamata con la Seleção ha segnato due gol e ha fatto un ottimo lavoro. Ha un sacco di qualità, sa come segnare gol e ha un grande potenziale per aiutare la Seleção".