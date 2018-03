Campionati nel Mondo: Argentina, torna Tevez. Crisi River: è 20°

Campionato argentino arrivato al 13° turno, col Boca che ha ripreso la marcia. Terzo successo consecutivo per gli xeneizes nel ritorno di Carlos Tevez. L'Apache ha giocato tutti e 90 i minuti alla "Bombonera" contro il Colon pur non riuscendo a segnare. A risolvere la sfida ci hanno pensato Pavon e Nandez. Sempre peggio il River Plate, ko contro l'Huracan e ora 20°. Primi minuti con i millonarios per Lucas Pratto: 23 minuti per lui che non sono bastati a raddrizzare la sfida.

Gogoy Cruz-Chacarita 1-0

Tigre-Banfield 1-2

Talleres-San Lorenzo 2-0

Defensa y Justicia-Velez 0-1

Newell's-Arsenal de Sarandì 2-1

Lanus-Patronato 1-1

Boca Juniors-Colon 2-0

Olimpo-Belgrano 1-2

Argentinos-San Martin 2-0

Huracan-River Plate 1-0

Union de Santa Fe-Racing Avellaneda 2-1

Gimnasia La Plata-Rosario Central 2-1

Atlético Tucuman-Temperley 3-0

Independiente-Estudiantes 1-2

Classifica

Boca Juniors 33

San Lorenzo 27

Union de Santa Fe 25

Talleres 24

Huracan 24

Belgrano 23

Independiente 22

Argentinos 20

Colon 20

Godoy Cruz 20

Estudiantes 20

San Martin 20

Atlético Tucuman 19

Banfield 18

Defensa y Justicia 18

Velez 17

Racing Avellaneda 16

Patronato 16

Gimnasia 16

River Plate 15

Rosario Central 14

Lanus 14

Newell's 13

Temperley 12

Chacarita 9

Olimpo 9

Tigre 8

Arsenal de Sarandì 5