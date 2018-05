Campionati nel Mondo: Brasile, parte la Serie A. Caccia al Corinthians

Inizia la 62esima edizione del campionato brasiliano. Caccia al Corinthians campione in carica. E subito il Timao vince in casa contro la Fluminense per 2-1, grazie alla doppietta di Rodriguinho. Si rivede in Serie A l'Internacional Porto Alegre, che parte vincendo in casa contro il Bahia grazie a una doppietta dell'ex Roma, Udinese e Verona Nico Lopez.

Questi i risultati:

Cruzeiro-Gremio 0-1

Vitoria-Flamengo 2-2

Santos-Ceara 2-0

América Mineiro-Sport Recife 3-0

Vasco da Gama-Atlético Mineiro 2-1

Corinthians-Fluminense 2-1

Internacional-Bahia 2-0

Atlético Paranaense-Chapecoense 5-1

Botafogo-Palmeiras 1-1

Sao Paulo-Parana 1-0