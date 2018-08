Caos Zarate. Va al Boca e viene ripudiato da famiglia e agente

© foto di Giacomo Morini

Sta facendo molto discutere in Argentina la situazione legata al futuro di Mauro Zarate. L'ex attaccante, tra le altre, di Inter, Lazio e Fiorentina si appresta a lasciare il Velez per approdare al Boca Juniors. Una decisione che ha lasciato sconvolti tutti, e scatenato la rabbia tra i tifosi, costringendolo ad una lettera di scuse sui social. Ma anche dalla famiglia non ne vogliono sapere, come ad esempio il fratello-agente Rolando che l'ha accusato a sua volta su Twitter di aver inflitto una pugnalata al cuore e che per la famiglia, semplicemente, non esisterà più.