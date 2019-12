© foto di Imago/Image Sport

Il centrocampista del Celta Vigo, ma di proprietà del Barcellona, Rafael Alcantara - meglio noto come Rafinha – ha rivelato ai microfoni di Que Partidazo di sognare un futuro in Brasile con la maglia rossonero dal Flamengo, vice campione del Mondo. “Tutti sanno che sono un tifoso del Flamengo e sarebbe per me un sogno poter indossare la maglia rossonera di questo club un giorno. - spiega l'ex Inter – Non so se questo accadrà a breve o in un futuro lontano, ma è una cosa che voglio fare. Sono molto felice delle vittorie in campionato e Copa Libertadores e in questo momento meraviglioso mi piacerebbe ancor di più giocare con il Flamengo”.