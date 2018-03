Centurion, il pupillo di Baggio torna ad incantare in Argentina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seconda parentesi in Italia da dimenticare per Ricardo Centurion. Il pupillo di Roberto Baggio è tornato in Argentina e a Genova nessuno lo rimpiange. Dopo l'ennesimo stucchevole balletto di squadre il giocatore ha scelto il Racing Avellaneda. Nell'esordio contro l'Union de Santa Fe il suo calcio d'angolo ha propiziato la rete del vantaggio illusorio, in una partita che ha visto i suoi perdere in rimonta per 2-1. Meglio nella gara successiva, in casa contro l'Huracan: entrato a risultato già acquisito, ha servito l'assist per il definitivo 4-0 a Lautaro Martinez, dandogli la possibilità di portarsi a casa il pallone. A oggi ad Avellaneda non possono che ritenersi soddisfatti.