Cile-Costa Rica 2-3, Campbell guida i Ticos alla vittoria contro Vidal

Il Costa Rica di Joel Campbell si è imposto in amichevole contro il Cile di Alexis Sanchez e Arturo Vidal per 3-2 in trasferta. Le reti del difensore centrale Manley e del terzino sinistro Matarrita, hanno permesso ai costaricensi di battere i cileni, a segno col 'Nino Maravilla' e con il terzino sinistro Vegas. Buona prestazione per la punta del Frosinone che anche senza segnare ha fornito l'assist per il gol dell'1-0. Bene anche il bolognese Pulgar che ha fornito l'assist per la rete del 2-3 di Sanchez arrivata però al 90', dunque troppo tardi per poi centrare il pari.