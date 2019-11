Cile, crisi nel Paese e l'amichevole contro la Bolivia è annullata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Federcalcio cilena ha annunciato che la partita amichevole contro la Bolivia, prevista il 15 novembre, a seguito della crisi che ha travolto il Paese sudamericano, anche se il presidente Sebastian Moreno ha specificato che la crisi coinvolga entrambi i Paesi. Confermata invece l'amichevole del 19 contro il Perù, a Lima. Il clima di tensione in Cile pone a serio rischio anche la finale di Copa Libertadores, con Santiago designata come sede per l'atto conclusivo il 23 novembre. E la CONMEBOL potrebbe dirottare l'incontro altrove.