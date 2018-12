Cile, J.Herrera l’unico medagliato di Sydney 2000 ancora in attività

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’edizione cilena di As sottolinea che Johnny Herrera è rimasto l’unico calciatore del Cile che a Sydney 2000 conquistò la medaglia di bronzo alle Olimpiadi disputate in Australia. I primi Giochi Olimpici del nuovo millennio videro la vittoria del Camerun in finale contro la Spagna, mentre i sudamericani conquistarono la medaglia di bronzo ai danni degli Stati Uniti. Con l’addio al calcio di David Pizarro e Cristián Álvarez, ora il portiere dell’Universidad de Chile è l’unico superstite. A quota 37 anni.