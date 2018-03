Cile, l'ex Milan e Fiorentina Mati Fernandez verso il ritorno in Nazionale

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Buone notizie per l'ex centrocampista di Milan e Fiorentina Matias Fernandez. Come riporta AS Chile, il cileno sarebbe pronto a tornare a vestire la maglia della Nazionale. Mati, classe '86 che oggi gioca in Messico nel Necaxa, è infatti nei piani del nuovo ct della Roja Reinaldo Rueda.