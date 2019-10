Cile, Medel-Vidal al fianco delle proteste: "Il governo ascolti il popolo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un momento di grave crisi interna – con il governo del Cile che ha istituito il coprifuoco a seguito delle proteste di ampie fette della popolazione per l’aumento dei prezzi – molti calciatori cileni hanno lanciato messaggi via social affinché il governo ascolti le legittime richieste del popolo e si possa superare questo momento di crisi.

“Non vogliamo più violenza, abbiamo bisogno che le autorità si occupino di risolvere i problemi sociali. Speriamo che le autorità ascoltino le persone e smettano di giocare con loro”, scrive il bolognese Gary Medel pubblicando anche un elenco delle richieste dei manifestanti. “Tieni duro mio caro Cile. - scrive invece Arturo Vidal - I politici ascoltino il popolo, la gente vive un periodo difficile e dia soluzioni immediate”.

1 guerra necesita 2 bandos y acá somos1 solo pueblo que quiere igualdad 🇨🇱. No queremos + violencia. Necesitanos q autoridades digan q van a cambiar para resolver los problemas sociales. hablan de delitos y no de soluciones al problema de fondo 🤷‍♂️🤷‍♂️#chiledesperto #nomasabusos pic.twitter.com/miQ2yhRFqo — Gary Medel (@MedelPitbull) 21 ottobre 2019

El descontento de Chile es evidente. Ojalá las autoridades escuchen al pueblo y dejen de jugar con él. Es hora que se pronuncien y dejen el silencio para que la violencia no siga!!!. #NoALasAlzas#bastadeabusos

#chileesuno pic.twitter.com/NlzntG69fx — Gary Medel (@MedelPitbull) 19 ottobre 2019

Aguante mi Chile querido!!! Los políticos tienen que escuchar al Pueblo cuando nos hacemos sentir. La gente lo está pasando muy mal y estamos diciendo BASTA!!! Sigamos manifestándonos pacíficamente, por favor sin violencia, sin saqueos. Sin hacernos daño!!!🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱 pic.twitter.com/R1ivLI0B83 — Arturo Vidal (@kingarturo23) 20 ottobre 2019