© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nessun passo indietro del Cile, la finale di Copa Libertadores si giocherà regolarmente all'Estadio Nacional di Santiago. A confermarlo è stata Cecilia Perez, Ministra dello Sport cilena. "Abbiamo già comunicato alla CONMEBOL la nostra ferma volontà di far disputare la Copa Libertadores a Santiago, in una grande festa sportiva che possa fare bene al nostro Paese", sono le dichiarazioni della ministra riportate da Olé. Che ha spento così sul nascere i rumors sul possibile spostamento della finale tra River Plate e Flamengo in programma il prossimo 23 novembre a causa della situazione di forte tensione che ha scossa il Cile in questi giorni.