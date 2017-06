Cile, Pizzi: "Finale meritata, ora recuperiamo le forze per domenica"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della sfida contro il Portogallo, il ct del Cile Juan Antonio Pizz ha dichiarato: "E' stata una partita dura. Potevamo anche vincere ma abbiamo colpito due pali. Claudio Bravo è stato impressionante e i rigoristi son stati fantastici - riporta As -. Abbiamo meritato la finale. Dobbiamo cercare di ritrovare le forze per domenica. Noi abbiamo tutta la rosa a disposizione ed è difficile in questi casi".