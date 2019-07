Cile, Vidal: "Abbiamo sempre dato il massimo, volevo giocare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arturo Vidal ha commentato alle tv la sconfitta del suo Cile in Copa America contro l’Argentina: “L’Arbitro? E’ difficile, voi che l’avete visto da fuori potete dare valutazioni migliori. Da quanto percepito in campo è che ha lasciato poco giocare. Ora è finita. E’ difficile giocare. Si surriscalda l’ambiente. La cosa importante era ritrovare il gioco e la giusta intensità. Abbiamo sempre dato il massimo. E’ vero non ero al 100% ma volevo giocarla questa partita”.